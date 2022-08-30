شؤون فلسطينية

نادي الأسير: محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير المضرب خليل عواودة

نادي الأسير: محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير المضرب خليل عواودة
خليل عواودة
رام الله - دنيا الوطن
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة والذي يعاني من وضعه صحي متدهور وخطير.

ونقل نادي الأسير عن أحلام حداد محامية الأسير عواودة قولها، إن المحكمة العليا للاحتلال رفضت الإفراج عن الأسير عواودة مجددا رغم ما وصل إليه من وضع صحي خطير.

وأضافت المحامية حداد "تتذرع المحكمة بهذه الأسباب أنٌهم ليسوا هيئة استئناف على القرار الذي صدر يوم ٢١/٨ وأنٌنا لم نأتي بجديد حتى يتغير القرار من التجميد للإفراج".

يشار إلى أن الأسير خليل عواودة يعاني من وضع صحي صعب للغاية وبات جسده هكل عظمي نتيجة الإضراب عن الطعام من وصوله لما يزيد عن 170 يوماً عن الإضراب.

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