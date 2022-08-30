حماس: نعمل مع كل الجهات والوسطاء للجم الاحتلال ووقف الاعتداء على الأسرى

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) زاهر جبارين، إن إعلان الحركة الوطنية الأسيرة الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس القادم، يأتي عقب تعنّت إدارة السجون بعدم الاستجابة لمطالب الأسرى العادلة، واستمرارها في هجمتها الشرسة على الأسرى ومنجزاتهم.وأكد جبارين خلال تصريح له مساء اليوم الثلاثاء، أن "معركة الأسرى هي معركة الشعب الفلسطيني الأبيّ بكل أطيافه ومكوناته، ولن تبقى داخل أسوار السجون، وسيخوض غمارها أبناء شعبنا في أماكن وجوده كافة".وأضاف "على العدو الصهيوني أن يوقف عدوانه على أسرانا، وإننا في حركة حماس نعمل مع كل الجهات والوسطاء للجم العدو ووقف الاعتداء على الأسرى".وتابع "إن الاحتلال بسلوكه الهمجي تجاه الأسرى والمسرى وأبناء شعبنا يزيد حالة التوتر، ويجر المنطقة كلها إلى المجهول".وتحدث مضيفا "رسالتنا إلى الأسرى الأبطال أن اثبتوا في هذه المنازلة، ونطمئنكم بأن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة سيشكلون سندًا وعونًا لكم في معركتكم ضد السجان".وبين في حديثه أن الحركة "تلتزم بالسعي المستمر والعمل الدؤوب للقيام بالواجب الأكبر تجاه أسرانا الأبطال؛ وهو العمل على تحريرهم بالسبل والوسائل كافة".