وزارة الزراعة ومؤسسة الإقراض الزراعي توقعان مذكرة تفاهم

رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة الزراعة والمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجال تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين، من خلال تخصيص وزارة الزراعة عدد من موظفيها العاملين في المحافظات الفلسطينية كنقاط اتصال تعمل على تنفيذ برامج ومشاريع مؤسسة الإقراض الزراعي، وذلك لتوسيع رقعة المستفيدين من خدمات المؤسسة.وأكد وزير الزراعة رياض عطاري خلال توقيع الاتفاقية في مقر المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، أن هذه الاتفاقية تأتي تتويجاً للشراكة ما بين وزارة الزراعة والإقراض الزراعي وهي فرصة لتوحيد الجهود نحو تطوير القطاع الزراعي، وصولا لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز صمود المزارعين، حيث تعتبر مؤسسة الإقراض الزراعي أحد مرتكزات القطاع الزراعي وذات رسالة واضحة لذلك كان دعم المؤسسة من أولويات الوزارة وعنصراً مهماً في إدارة الموارد البشرية بشكل جيد.بدوره، اعتبر رئيس المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي عبد المنعم وهدان أن الشراكة مع وزارة الزراعة هي شراكة متينة، وأن الإقراض الزراعي تسعى إلى تحويل النشاط الزراعي إلى نشاط اقتصادي مُجدي للمزارعين، ويعزز صمود المزارع على أرضه أمام هجمات الاحتلال ومستوطنيه المستمرة، مؤكدًا في ذات الوقت أن هذا التعاون نستعين من خلاله بموظفي وزارة الزراعة كنقاط اتصال لخدمة المؤسسة، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها خزينة الدولة في هذه المرحلة.ووقع الاتفاقية ممثلاً عن وزارة الزراعة وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح وعن المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي رئيس المؤسسة عبد المنعم وهدان، بحضور من الوزارة تمثل بأحمد زكارنة وكيل مساعد الإدارة والتخطيط، وصلاح البابا مدير عام الإرشاد والتنمية الريفية، ومحمود فطافطة مدير عام العلاقات الدولية والعامة والإعلام، ومن الإقراض الزراعي نائب رئيس المؤسسة رياض الشاهد، ومراد خرمة قائم بأعمال مدير عام التخطيط والتعاون والاستثمار، وحنان يوسف رئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية، ومحمد طرشان قائم بأعمال مدير عام التمويل والإقراض، وكافة مدراء دوائر مؤسسة الإقراض الزراعي.