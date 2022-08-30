شؤون فلسطينية

هنية يزور الطفلة المصابة رهف سليمان خلال علاجها في تركيا

هنية يزور الطفلة المصابة رهف سليمان خلال علاجها في تركيا
هنية يزور الطفلة رهف
رام الله - دنيا الوطن
زار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، مساء اليوم الثلاثاء، الطفلة رهف سلمان التي فقدت ثلاثة من أطرافها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وتتلقى حاليا هي وشقيقها المصاب أيضًا العلاج في أكبر مشافي العاصمة التركية أنقرة في مكرمة من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

وقدم رئيس الحركة الشكر للفريق الطبي المشرف على حالة الطفلة رهف وشقيقها لما بذلوه من جهود مكثفة لكي تستقر حالة الطفلة رهف والتي فقدت ساقيها وذراعها اليمنى، حيث قاموا باستخراج العديد من الشظايا من جسدها وعينها اليمنى، وأجروا لها أكثر من عملية جراحية حتى الآن.

وعبر هنية عن عميق الشكر والتقدير والعرفان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستجابته السريعة لطلب علاج الطفلة رهف وشقيقها في المشافي التركية بشكل خاص، إلى جانب استقبال الجرحى والمصابين في الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة بشكل عام.

وقال هنية إن هذا الدور التركي المقدر ساهم في إنقاذ حياة الكثيرين من المصابين فضلًا عن تغيير حياة آخرين للأفضل بفعل هذه المساهمة الطبية المقدرة.

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