شؤون فلسطينية

موجِّهة رسالة لحماس.. فتح تعلق لـ "دنيا الوطن" على الأحداث الأخيرة في نابلس

موجِّهة رسالة لحماس.. فتح تعلق لـ "دنيا الوطن" على الأحداث الأخيرة في نابلس
خلال اقتحام بلدة روجيب شرق نابلس
خاص دنيا الوطن - عبد الحي الحسيني
علَّق الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، د. حسين حمايل، على اقتحام الاحتلال لبلدة روجيب شرق نابلس، اليوم الثلاثاء، قائلًا: إن "ما يحدث إكمال لمسلسل الإجرام بحق الشعب الفلسطيني، فإنهم يدخلوا المدن الفلسطينية بقرار القتل والإرهاب".

وأضاف حمايل في حديث خاص لـ "دنيا الوطن": أن "الشعب الفلسطيني الآن في المراحل الأخيرة من صبره عمّا يحصل بحقه، ونحن كقيادة فلسطينية وحركة (فتح) نتعامل بواقعية ضمن هذا المشهد والخذلان العالمي، بألا نجعل أبناء شعبنا ضحايا بدون ثمن لهذا الاحتلال، ولكن في نفس الوقت عندما تُفرض علينا الأمور، يتوجب علينا أن نُقدِم إلى الأمام مهما كلَّف الأمر".

وتابع: "نحن جاهزون اليوم لأي خيار يُفرض علينا، ولكن سنبقى في صفوف الدفاع عن أنفسنا، ولن نُصرح إلا التصريحات التي تُحسب لنا وليس علينا، بعيدًا عمّا يريدها الاحتلال، وكأننا جيش يقابل جيش وقوى عسكرية متكافئة، ولكن الحقيقة نحن شعب إمكانياتنا العسكرية لا تُذكر نهائيًا لما يمتلكه الاحتلال.

وأكد حمايل: "علينا أن نظهر بمظهرنا الحقيقي أمام العالم أجمع، ليظهر وجه إسرائيل البشع وإجرامها وفسادها في الأرض".

ولفت إلى أن العدوان الإسرائيلي اتجاه الشعب الفلسطيني يتصاعد يومًا بعد يوم، ولكن الفكر المتطرف الذي يحكم رأس هذه الحكومة قائم على القتل والإرهاب والإجرام.

وأوضح حمايل بأن إسرائيل تُكمل مسيرتها الإجرامية نتيجة الصمت العالمي، كما أصبح القتل وسيلتها لكسب أصوات المتطرفين والمستوطنين، مضيفًا "نحن اليوم كشعب فلسطيني بحاجة إلى حماية دولية ضمن المسلسل البشع الذي يقوم به الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

واختتم حديثه قائلًا: "مطلوب منا فلسطينيًا أن يُفعل ملف المقاومة الشعبية في كافة أرجاء الضفة الغربية، كما ويُملى علينا كفلسطينيين أن نتكلم بنفس الوحدة ونرفع شأنها بدلًا من التصريحات التي تسيء للشعب الفلسطيني ونظراته، وأيضًا نطالب (حماس) بضرورة الوقوف عند مسؤولياتها بهذا الجانب".

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34; تعقّب على الحكم الصادر بحق الأسير محمد الحلبي

"الخارجية" تعقّب على الحكم الصادر بحق الأسير محمد الحلبي

&#34;المقاومة الوطنية&#34; توجّه رسالة إسناد إلى الأسرى في معركتهم مع الاحتلال

"المقاومة الوطنية" توجّه رسالة إسناد إلى الأسرى في معركتهم مع الاحتلال

وزارة التعليم بغزة تفتتح العام الدراسي الجديد ببرامج ونشاطات ترفيهية متنوعة لطلبة المدارس

وزارة التعليم بغزة تفتتح العام الدراسي الجديد ببرامج ونشاطات ترفيهية متنوعة لطلبة المدارس

مركز &#34;مساواة&#34; يعقد جلسة حوارية بين الضفة الغربية وقطاع غزة

مركز "مساواة" يعقد جلسة حوارية بين الضفة الغربية وقطاع غزة

مركز &#34;مساواة&#34; يعقد جلسة حوارية بين الضفة الغربية وقطاع غزة

مركز "مساواة" يعقد جلسة حوارية بين الضفة الغربية وقطاع غزة

الرئيس عباس: نؤكد دعم فلسطين لأمن واستقرار العراق وسلامة الشعب العراقي الشقيق

الرئيس عباس: نؤكد دعم فلسطين لأمن واستقرار العراق وسلامة الشعب العراقي الشقيق

سرايا القدس - كتيبة نابلس: الاحتلال يصعّد من عداونه ونؤكد على ثباتنا واستمرار مقاومتنا

سرايا القدس - كتيبة نابلس: الاحتلال يصعّد من عداونه ونؤكد على ثباتنا واستمرار مقاومتنا

غزة: وزارة الزراعة تتحدث لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن موسم الزيتون لهذا العام

غزة: وزارة الزراعة تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن موسم الزيتون لهذا العام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزارة التعليم بغزة تفتتح العام الدراسي الجديد ببرامج ونشاطات ترفيهية متنوعة لطلبة المدارس

وزارة التعليم بغزة تفتتح العام الدراسي الجديد ببرامج ونشاطات ترفيهية متنوعة لطلبة المدارس

مركز &#34;مساواة&#34; يعقد جلسة حوارية بين الضفة الغربية وقطاع غزة

مركز "مساواة" يعقد جلسة حوارية بين الضفة الغربية وقطاع غزة

مركز &#34;مساواة&#34; يعقد جلسة حوارية بين الضفة الغربية وقطاع غزة

مركز "مساواة" يعقد جلسة حوارية بين الضفة الغربية وقطاع غزة

النائب &#34;الطيبي&#34; يزور الأسير عواودة ويطالب بإلغاء الاعتقال الإداري بحقه

النائب "الطيبي" يزور الأسير عواودة ويطالب بإلغاء الاعتقال الإداري بحقه

(حماس): إضاءة الاحتلال منطقة القصور الأموية وإعلانها معلم سياحي تعدٍ سافر على قدسية &#34;الأقصى&#34;

(حماس): إضاءة الاحتلال منطقة القصور الأموية وإعلانها معلم سياحي تعدٍ سافر على قدسية "الأقصى"

وفد من وزارة التنمية الاجتماعية يزور مقر دنيا الوطن

وفد من وزارة التنمية الاجتماعية يزور مقر دنيا الوطن

&#34;الخارجية&#34;: تهويد القدس ومقدساتها تخريب إسرائيلي ممنهج لفرصة تحقيق السلام وحل الدولتين

"الخارجية": تهويد القدس ومقدساتها تخريب إسرائيلي ممنهج لفرصة تحقيق السلام وحل الدولتين

الجهاد الإسلامي تعلّق على الأحداث الجارية في قرية روجيب شرق نابلس

الجهاد الإسلامي تعلّق على الأحداث الجارية في قرية روجيب شرق نابلس

منوعات

شاهد: ياسمين صبري تحسم الجدل حول مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم

شاهد: ياسمين صبري تحسم الجدل حول مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم

بعد الهجوم الناري عليها.. ماذا ردت ميريام فارس على فارس كرم؟

بعد الهجوم الناري عليها.. ماذا ردت ميريام فارس على فارس كرم؟

شاهد: زوجة مطرب مهرجانات شهير تكشف عن طلاقها بطريقة مثيرة

شاهد: زوجة مطرب مهرجانات شهير تكشف عن طلاقها بطريقة مثيرة

شاهد: فيفي عبده تحدث ضجة بسبب آخر إطلالة لها في الشارع

شاهد: فيفي عبده تحدث ضجة بسبب آخر إطلالة لها في الشارع

شاهد: إعلامي شهير يفجر مفاجأة حول مقتل سعاد حسني

شاهد: إعلامي شهير يفجر مفاجأة حول مقتل سعاد حسني

شاهد: هاني شاكر يكشف عن أجرأ قرار اتخذه حول منصب النقيب

شاهد: هاني شاكر يكشف عن أجرأ قرار اتخذه حول منصب النقيب

شاهد: طبل وغناء ورقص أثناء تشييع الفنان جورج الراسي

شاهد: طبل وغناء ورقص أثناء تشييع الفنان جورج الراسي

شاهد: بلقيس فتحي تكشف عن سر حصل معها بعد وفاة جورج الراسي

شاهد: بلقيس فتحي تكشف عن سر حصل معها بعد وفاة جورج الراسي

شاهد: أصالة نصري توجه رسالة غريبة لجمهورها وتختتمها بـ&#34;بدون نق&#34;

شاهد: أصالة نصري توجه رسالة غريبة لجمهورها وتختتمها بـ"بدون نق"

شاهد: فنانة شهيرة تكشف لحظات التحرش بها جسديًا من قِبَل سائق

شاهد: فنانة شهيرة تكشف لحظات التحرش بها جسديًا من قِبَل سائق

عربي

وزير المالية المصري عن غلاء المعيشة: &#34;محدش بياخد كل حاجة&#34;

وزير المالية المصري عن غلاء المعيشة: "محدش بياخد كل حاجة"

&#34;طيران الإمارات&#34; تعلق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر

"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الأطراف العراقية إلى التهدئة وضبط النفس

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الأطراف العراقية إلى التهدئة وضبط النفس

10 قتلى و200 جريح في أعمال عنف بالعاصمة العراقية

10 قتلى و200 جريح في أعمال عنف بالعاصمة العراقية