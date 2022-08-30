موجِّهة رسالة لحماس.. فتح تعلق لـ "دنيا الوطن" على الأحداث الأخيرة في نابلس





خاص دنيا الوطن - عبد الحي الحسينيعلَّق الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، د. حسين حمايل، على اقتحام الاحتلال لبلدة روجيب شرق نابلس، اليوم الثلاثاء، قائلًا: إن "ما يحدث إكمال لمسلسل الإجرام بحق الشعب الفلسطيني، فإنهم يدخلوا المدن الفلسطينية بقرار القتل والإرهاب".وأضاف حمايل في حديث خاص لـ "دنيا الوطن": أن "الشعب الفلسطيني الآن في المراحل الأخيرة من صبره عمّا يحصل بحقه، ونحن كقيادة فلسطينية وحركة (فتح) نتعامل بواقعية ضمن هذا المشهد والخذلان العالمي، بألا نجعل أبناء شعبنا ضحايا بدون ثمن لهذا الاحتلال، ولكن في نفس الوقت عندما تُفرض علينا الأمور، يتوجب علينا أن نُقدِم إلى الأمام مهما كلَّف الأمر".وتابع: "نحن جاهزون اليوم لأي خيار يُفرض علينا، ولكن سنبقى في صفوف الدفاع عن أنفسنا، ولن نُصرح إلا التصريحات التي تُحسب لنا وليس علينا، بعيدًا عمّا يريدها الاحتلال، وكأننا جيش يقابل جيش وقوى عسكرية متكافئة، ولكن الحقيقة نحن شعب إمكانياتنا العسكرية لا تُذكر نهائيًا لما يمتلكه الاحتلال.وأكد حمايل: "علينا أن نظهر بمظهرنا الحقيقي أمام العالم أجمع، ليظهر وجه إسرائيل البشع وإجرامها وفسادها في الأرض".ولفت إلى أن العدوان الإسرائيلي اتجاه الشعب الفلسطيني يتصاعد يومًا بعد يوم، ولكن الفكر المتطرف الذي يحكم رأس هذه الحكومة قائم على القتل والإرهاب والإجرام.وأوضح حمايل بأن إسرائيل تُكمل مسيرتها الإجرامية نتيجة الصمت العالمي، كما أصبح القتل وسيلتها لكسب أصوات المتطرفين والمستوطنين، مضيفًا "نحن اليوم كشعب فلسطيني بحاجة إلى حماية دولية ضمن المسلسل البشع الذي يقوم به الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني".واختتم حديثه قائلًا: "مطلوب منا فلسطينيًا أن يُفعل ملف المقاومة الشعبية في كافة أرجاء الضفة الغربية، كما ويُملى علينا كفلسطينيين أن نتكلم بنفس الوحدة ونرفع شأنها بدلًا من التصريحات التي تسيء للشعب الفلسطيني ونظراته، وأيضًا نطالب (حماس) بضرورة الوقوف عند مسؤولياتها بهذا الجانب".