"المقاومة الوطنية" توجّه رسالة إسناد إلى الأسرى في معركتهم مع الاحتلال

وقال أبو خالد، الناطق العسكري لكتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم)، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنه: "أمام ما يتعرض له أسرانا البواسل في سجون العدو الصهيوني من عدوان وحشي ممنهج، والذين سيخوضون معركة بطولية جديدة بأمعائهم الخاوية بداية شهر سبتمبر القادم، فإننا في كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) نشد على أياديهم".



وتابع خلال تصريح صحفي: "نقول لهم أن خلفهم مقاومة متأهبة، ولن تسمح للعدو بالتغول عليهم، وستقوم بواجبها الوطني تجاههم".











رام الله - دنيا الوطنوجّهت كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.