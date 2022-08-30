شؤون فلسطينية

وزارة التعليم بغزة تفتتح العام الدراسي الجديد ببرامج ونشاطات ترفيهية متنوعة لطلبة المدارس

وزارة التعليم بغزة تفتتح العام الدراسي الجديد ببرامج ونشاطات ترفيهية متنوعة لطلبة المدارس
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي العام الدراسي الجديد 2022-2023 بمحافظات قطاع غزة.

وشهدت المدارس فعاليات استقبال متنوعة وإبداعية من خلال استقبال الطلبة بالحلوى والورود وتزيين الفصول إضافة إلى تنفيذ برامج في الترفيه والتي لاقت التفاعل الكبير بين الطلبة.

وجاءت هذه البرامج ضمن الدعم النفسي لتهيئة الطلبة للعام الدراسي الجديد والتخفيف عنهم من آثار العدوان الإسرائيلي على غزة خلال شهر أغسطس الحالي.

وأبرق وكيل وزارة التعليم د. زياد ثابت خلال جولة تفقدية في المدارس بالتهنئة للطلبة والطواقم التربوية وأبناء شعبنا بمناسبة العام الدراسي الجديد، لافتاً إلى أن الوزارة وفّرت الاحتياجات لبدء العام الدراسي ، وبدأت بتنفيذ الخطط التربوية، داعياً الطلبة إلى الجد والاجتهاد، ومتمنياً لهم النجاح والتفوق.





















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