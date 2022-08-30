العراق: رفع حظر التجوال في بغداد والمناطق بعد كلمة الصدر

رام الله - دنيا الوطنبدأ أنصار التيار الصدري انسحابهم من داخل المنطقة الخضراء وذلك بعد المؤتمر الصحفي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وبحسب وسائل إعلام عربية فقد بدأ المسلحون بالانسحاب مباشرة بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للصدر الذي دعاهم بالخروج من المنطقة الخضراء خلال 60 دقيقة.وقال الصدر في مؤتمره الصحفي اليوم: "خلال 60 دقيقة ما لم ينسحب الصدريين من البرلمان فأنا أتبرأ منهم".ولفت مقتدى الصدر إلى أن الشعب العراقي هو "المتضرر مما يحدث" في العراق، مضيفا: "كنت آمل أن تكون الاحتجاجات سلمية وطنية".وأضاف: "الثورة التي يشوبها العنف والقتل ليست بثورة"، مؤكدا على أنه ينتقد "ثورة التيار الصدري".وتابع: "وطني بعد أن كان أسيرا للفساد أصبح الآن أسيرا للفساد والعنف".وحيا الصدر القوات الأمنية والحشد الشعبي وقائد القوات المسلحة لمواقفهم المشرفة، على حدّ وصفه.وبشأن قراراه الذي اتخذه، يوم الاثنين، باعتزال العمل السياسي، أكد الصدر أن القرار "نهائي وشرعي".وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" ببدء انسحاب أنصار الصدر من المنطقة الخضراء بعد كلمة مقتدى الصدر.وعلّق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على خطاب الصدر قائلا: "دعوة الصدر تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي".