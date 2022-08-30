مركز "مساواة" يعقد جلسة حوارية بين الضفة الغربية وقطاع غزة



وأكدت المديرة التنفيذية لمركز "مساواة" أحلام طرايرة أن اللقاء يأتي كاستكمال لمجموعة لقاءات عقدت في وقتٍ سابقٍ من خلال برنامج تعزيز الجهود الوطنية لدعم المصالحة.





وأوضحت أن اللقاء يأتي تكملة لبرنامج بدأ العمل عليه منذ العام 2019 للعمل على تسليط الضوء على الثغرات التي حدثت في اتفاقيات المصالحة العديدة وما تسمى "المثالب" التي انطوت عليها هذه الاتفاقيات وكيفية تجاوزها في المراحل القادمة .



وأشارت إلى أن هذه الجهود المجتمعية تهدف لأعمال معايير العدالة الانتقالية والتي تشمل الاعتذار الرسمي من قبل من ارتكب الجرائم اثناء حدوث الانقسام وكذلك تعويض ضحايا هذا الانقسام .

وعُقد اللقاءُ بالشراكة مع برنامج "سواسية 2 " لتعزيز سيادة القانون في فلسطين ، وضم شخصياتٍ وطنية واجتماعية ودينية، تم الانتخاب و التوافق على المترشحين من الضفة الغربية و قطاع غزة للعمل في ضمن لجنة حوار للتواصل مع الجهات الرسمية والأحزاب السياسية وذلك ضمن الجهود التي توظف آليات العدالة الانتقالية في محاولة للوصول للمصالحة الوطنية الفلسطينية.





ومن ضمن الشخصيات المترشحة من الضفة والقطاع جمال الصابر و د.اسلام البياري و الاستاذ خليل أبو علي ود.عيسى العمله ود. أمجد شهاب والاستاذ طارق حرباوي وفضيلة الشيخ ماجد صقر وايمان عبدالرحمن والاستاذ محمود العمله والأستاذة ناريمان زياد حلس والأستاذ كرم محمد الحلبيوآخرين.



رام الله - دنيا الوطنعقد مركز "مساواة" اللقاء الحواري الموحد بين الضفة الغربية وقطاع غزة تحت عنوان "إنجاز المصالحة وتجسيد وحدة الشعب ، مسؤولية مجتمعٍ بأكمله"، وذلك ضمن برنامج تعزيز الجهود الوطنية لدعم المصالحة.