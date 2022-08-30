الرئيس عباس: نؤكد دعم فلسطين لأمن واستقرار العراق وسلامة الشعب العراقي الشقيق

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، دعم دولة فلسطين لأمن واستقرار العراق وسلامة الشعب العراقي الشقيق.ودعا الرئيس الفلسطيني، الأطراف السياسية العراقية إلى تغليب لغة الحوار، وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين، بعيدا عن الاقتتال الداخلي الذي ذهب ضحيته العشرات من أبناء الشعب العراقي الشقيق.وأكد الرئيس وقوف فلسطين قيادة وشعبا إلى جانب جمهورية العراق الشقيق رئيسا وحكومة وشعبا، مثمناً سيادته العلاقة الأخوية والتاريخية الوطيدة بين فلسطين والعراق، مؤكدا أنه يجمع البلدين الشقيقين تاريخ مشترك وحاضر ومستقبل، متمنيا للعراق الشقيق مزيدا من الأمن والاستقرار.وشدد الرئيس عباس، على أن استقرار وازدهار العراق الشقيق يساهم في دعم صمود شعبنا وقضيتنا الوطنية وعلى رأسها القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.