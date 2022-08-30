سرايا القدس - كتيبة نابلس: الاحتلال يصعّد من عداونه ونؤكد على ثباتنا واستمرار مقاومتنا

أصدرت سرايا القدس - كتيبة نابلس، اليوم الثلاثاء، بياناً صحفيًا، للتعقيب على أحداث بلدة روجيب شرق نابلس والتي أسفرت عن اعتقال ثلاثة شان عقب محاصرة منزلهم.



وقالت في بيانها، إن "قوات الاحتلال الصهيوني قد صعّدت من عدوانها البشع بحق مقاومينا وأبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان اَخرها ما جرى صباح اليوم الثلاثاء"



وتابعت: "قامت قوات الاحتلال بمحاصرةأحد المنازل في بلدة روجيب في نابلس والذي تحصن فيه مجاهدونا الأبطال واشتبكت معهم قرابة ثلاث ساعات حتى نفاذ ذخيرتهم، وقد أقدمت على قصف المنزل بالصواريخ قبل أن تتمكن من اعتقالهم".



وأردفت: "نؤكد على ثباتنا واستمرار مقاومتنا لهذا المحتل ولن ندعه يرتاح على أرضنا حتى النصر والتحرير".





وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت صباح اليوم، بلدة روجيب شرق نابلس، وحاصرت منزلًا وسط اندلاع اشتباكات عنيفة.





واعتقلت قوات الاحتلال الشبان الثلاثة بعد قصف المنزل بعدة صواريخ "إنيرجا".







رام الله - دنيا الوطن