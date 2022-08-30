مباشر | آخر مستجدات الاشتباكات في العاصمة العراقية بغداد

شؤون فلسطينية

سرايا القدس - كتيبة نابلس: الاحتلال يصعّد من عداونه ونؤكد على ثباتنا واستمرار مقاومتنا

سرايا القدس - كتيبة نابلس: الاحتلال يصعّد من عداونه ونؤكد على ثباتنا واستمرار مقاومتنا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سرايا القدس - كتيبة نابلس، اليوم الثلاثاء، بياناً صحفيًا، للتعقيب على أحداث بلدة روجيب شرق نابلس والتي أسفرت عن اعتقال ثلاثة شان عقب محاصرة منزلهم.

وقالت في بيانها، إن "قوات الاحتلال الصهيوني قد صعّدت من عدوانها البشع بحق مقاومينا وأبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان اَخرها ما جرى صباح اليوم الثلاثاء"

وتابعت: "قامت قوات الاحتلال بمحاصرةأحد المنازل في بلدة روجيب في نابلس والذي تحصن فيه مجاهدونا الأبطال واشتبكت معهم قرابة ثلاث ساعات حتى نفاذ ذخيرتهم، وقد أقدمت على قصف المنزل بالصواريخ قبل أن تتمكن من اعتقالهم".

وأردفت: "نؤكد على ثباتنا واستمرار مقاومتنا لهذا المحتل ولن ندعه يرتاح على أرضنا حتى النصر والتحرير".

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت صباح اليوم، بلدة روجيب شرق نابلس، وحاصرت منزلًا وسط اندلاع اشتباكات عنيفة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان الثلاثة بعد قصف المنزل بعدة صواريخ "إنيرجا".


أخبار ذات صلة

الرئيس عباس: نؤكد دعم فلسطين لأمن واستقرار العراق وسلامة الشعب العراقي الشقيق

الرئيس عباس: نؤكد دعم فلسطين لأمن واستقرار العراق وسلامة الشعب العراقي الشقيق

غزة: وزارة الزراعة تتحدث لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن موسم الزيتون لهذا العام

غزة: وزارة الزراعة تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن موسم الزيتون لهذا العام

النائب &#34;الطيبي&#34; يزور الأسير عواودة ويطالب بإلغاء الاعتقال الإداري بحقه

النائب "الطيبي" يزور الأسير عواودة ويطالب بإلغاء الاعتقال الإداري بحقه

(حماس): إضاءة الاحتلال منطقة القصور الأموية وإعلانها معلم سياحي تعدٍ سافر على قدسية &#34;الأقصى&#34;

(حماس): إضاءة الاحتلال منطقة القصور الأموية وإعلانها معلم سياحي تعدٍ سافر على قدسية "الأقصى"

رئيس وزراء الاحتلال يعلّق على أحداث بلدة روجيب شرق نابلس

رئيس وزراء الاحتلال يعلّق على أحداث بلدة روجيب شرق نابلس

وفد من وزارة التنمية الاجتماعية يزور مقر دنيا الوطن

وفد من وزارة التنمية الاجتماعية يزور مقر دنيا الوطن

&#34;الخارجية&#34;: تهويد القدس ومقدساتها تخريب إسرائيلي ممنهج لفرصة تحقيق السلام وحل الدولتين

"الخارجية": تهويد القدس ومقدساتها تخريب إسرائيلي ممنهج لفرصة تحقيق السلام وحل الدولتين

فيديو: لحظة اعتقال قوات الاحتلال ثلاثة شبان عقب محاصرة منزلهم شرق نابلس

فيديو: لحظة اعتقال قوات الاحتلال ثلاثة شبان عقب محاصرة منزلهم شرق نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفد من وزارة التنمية الاجتماعية يزور مقر دنيا الوطن

وفد من وزارة التنمية الاجتماعية يزور مقر دنيا الوطن

&#34;الخارجية&#34;: تهويد القدس ومقدساتها تخريب إسرائيلي ممنهج لفرصة تحقيق السلام وحل الدولتين

"الخارجية": تهويد القدس ومقدساتها تخريب إسرائيلي ممنهج لفرصة تحقيق السلام وحل الدولتين

الجهاد الإسلامي تعلّق على الأحداث الجارية في قرية روجيب شرق نابلس

الجهاد الإسلامي تعلّق على الأحداث الجارية في قرية روجيب شرق نابلس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

غزة: &#34;المرور&#34; تنشر حصيلة حوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة: "المرور" تنشر حصيلة حوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية

كيف تبدو حالة الطرق في قطاع غزة هذا الصباح؟

كيف تبدو حالة الطرق في قطاع غزة هذا الصباح؟

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية بجامعة الأمير محمد بن فهد في السعودية

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية بجامعة الأمير محمد بن فهد في السعودية

منوعات

شاهد: ياسمين صبري تحسم الجدل حول مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم

شاهد: ياسمين صبري تحسم الجدل حول مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم

بعد الهجوم الناري عليها.. ماذا ردت ميريام فارس على فارس كرم؟

بعد الهجوم الناري عليها.. ماذا ردت ميريام فارس على فارس كرم؟

شاهد: زوجة مطرب مهرجانات شهير تكشف عن طلاقها بطريقة مثيرة

شاهد: زوجة مطرب مهرجانات شهير تكشف عن طلاقها بطريقة مثيرة

شاهد: فيفي عبده تحدث ضجة بسبب آخر إطلالة لها في الشارع

شاهد: فيفي عبده تحدث ضجة بسبب آخر إطلالة لها في الشارع

شاهد: إعلامي شهير يفجر مفاجأة حول مقتل سعاد حسني

شاهد: إعلامي شهير يفجر مفاجأة حول مقتل سعاد حسني

شاهد: هاني شاكر يكشف عن أجرأ قرار اتخذه حول منصب النقيب

شاهد: هاني شاكر يكشف عن أجرأ قرار اتخذه حول منصب النقيب

شاهد: طبل وغناء ورقص أثناء تشييع الفنان جورج الراسي

شاهد: طبل وغناء ورقص أثناء تشييع الفنان جورج الراسي

شاهد: بلقيس فتحي تكشف عن سر حصل معها بعد وفاة جورج الراسي

شاهد: بلقيس فتحي تكشف عن سر حصل معها بعد وفاة جورج الراسي

شاهد: أصالة نصري توجه رسالة غريبة لجمهورها وتختتمها بـ&#34;بدون نق&#34;

شاهد: أصالة نصري توجه رسالة غريبة لجمهورها وتختتمها بـ"بدون نق"

شاهد: فنانة شهيرة تكشف لحظات التحرش بها جسديًا من قِبَل سائق

شاهد: فنانة شهيرة تكشف لحظات التحرش بها جسديًا من قِبَل سائق

عربي

وزير المالية المصري عن غلاء المعيشة: &#34;محدش بياخد كل حاجة&#34;

وزير المالية المصري عن غلاء المعيشة: "محدش بياخد كل حاجة"

&#34;طيران الإمارات&#34; تعلق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر

"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الأطراف العراقية إلى التهدئة وضبط النفس

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الأطراف العراقية إلى التهدئة وضبط النفس

10 قتلى و200 جريح في أعمال عنف بالعاصمة العراقية

10 قتلى و200 جريح في أعمال عنف بالعاصمة العراقية