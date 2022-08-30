غزة: وزارة الزراعة تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن موسم الزيتون لهذا العام

وقال البسيوني في تصريح لـ"دنيا الوطن": إن "موسم الزيتون لهذا العام سيكون وفير والسبب يعود لزيادة المساحات المنتجة لثمار الزيتون والتى تقدر بـ 34 ألف دونم".



وأضاف: إن الوزارة تعمل على تهيئة المعاصر والمزارعين نحو الطرق الأمثل للاهتمام بمحصول الزيتون ووصولاً لمرحلة القطف".



وأشار إلى أن موسم الزيتون، مهم لكل الفلسطينين وذلك لأنه يعتبر الموسم الاقتصادي الأول لهم.



وبيّن المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الزيادة بكميات الزيتون بهذا العالم سيكون له أثرًا إيجابياً وتواؤم على أسعار الزيت بقطاع غزة عما كان في الأعوام السابقة.













خاص دنيا الوطن- سندس الخطيبأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، بغزة، أدهم البسيوني، على وفرة موسم الزيتون هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.