(حماس): إضاءة الاحتلال منطقة القصور الأموية وإعلانها معلم سياحي تعدٍ سافر على قدسية "الأقصى"





وقال القانوع في تصريح صحفي: إن "محاولات الاحتلال تأتي في ظل محاولات يائسة لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى وتغيير معالمه".





وأضاف: أن كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي في تغيير معالم المسجد الأقصى وتزوير كثير من مرافقه لا يمكن أن تغير من الواقع شيئاً أو تغير حقائق التاريخ.





وشدد على أن المسجد المبارك سيضل محتفظاً بهويته الإسلامية العربية الخالصة.





ودعا القانوع جماهير شعبنا الفلسطيني لمضاعفة الرباط في ساحات المسجد الأقصى والتصدي لإجراءات الاحتلال العنصرية وإفشالها بكل الوسائل.

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع أن إضاءة الاحتلال منطقة القصور الأموية الملاصقة بالمسجد الأقصى وإعلانها كمعلم سياحي تعدٍ سافر على قدسية المسجد الأقصى المبارك.