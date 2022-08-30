وفد من وزارة التنمية الاجتماعية يزور مقر دنيا الوطن





وشمل وفد وزارة التنمية كلا من المتحدث باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت، ومدير عام العلاقات العامة والاعلام بالوزارة حسام الدجني، ومدير العلاقات العامة عماد خلف.





وتركز النقاش حول تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الوزارة ودنيا الوطن، لا سيما موضوع المناشدات التي تعطي دنيا الوطن لها مساحة كبير في موقعها.





وفي نهاية اللقاء أعرب وفد الوزارة عن شكره لما تقدمه دنيا الوطن من جهود إعلامية حثيثة في التغطية الصحفية للوصول للحقيقة وربط الشعب بالمسؤولين.

وكان في استقبال الوفد الذي ترأسه المتحدث باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت القائم بأعمال المدير العام لدنيا الوطن محمد عيسى، والمدير التنفيذي والإداري آلاء النمر، ومدير التحرير هيثم نبهان.