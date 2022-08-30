فيديو: لحظة اعتقال قوات الاحتلال ثلاثة شبان عقب محاصرة منزلهم عدة ساعات شرق نابلس

كما وأفادت المصادر ذاتها، بأن جنود الاحتلال يحاصرون منزلا وسط إطلاق نار كثيف في المكان وأطلقوا عليه قذائف انيرجا.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "وحدة اليمام الخاصة والمظليين يحاصرون فلسطينيا أطلق النار على مستوطنة (شافي شمرون) الأسبوع الماضي.



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة ثلاثة شبان بشظايا في البطن والفخذ واليد عقب إطلاق الاحتلال الرصاص نحوه.



ونقلاً عن شهود عيان، أجبرت قوات الاحتلال والد أحد المحاصرين بمطالبته عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه ومن معه.



ومن جانبه، أعلن الهلال الأحمر، عن وجود ثلاث إصابات من روجيب شرق نابلس جرّاء شظايا في البطن والفخذ واليد.

















رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان عقب محاصرت منزلهم لعدة ساعات وسط اندلاع اشتباكات في قرية روجيب شرق نابلس.وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية باتجاه روجيب شرق نابلس.