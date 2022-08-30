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واشنطن: موسكو تواجه صعوبة بتجنيد متطوعين في ظل أن المجندين الجدد مسنين يفتقرون للتدريب

واشنطن: موسكو تواجه صعوبة بتجنيد متطوعين في ظل أن المجندين الجدد مسنين يفتقرون للتدريب
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مسؤولة أميركية، أمس الاثنين، أنّ الجيش الروسي فتح باب التجنيد أمام السجناء لأنه يواجه صعوبة كبيرة في تجنيد متطوعين للمشاركة في حربه في أوكرانيا، مشيرةً إلى أنّ المجنّدين الجدد غالباً ما يكونون "مسنّين وفي حالة بدنية سيّئة ويفتقرون للتدريب".

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، بزيادة عدد القوات المسلّحة الروسية بنسبة 10 في المائة أي بما مقداره 137 ألف جندي بحلول يناير/كانون الثاني 2023، حسب ما ذكر موقع العربية .

وقالت مسؤولة كبيرة في وزارة الدفاع الأميركية لصحافيين إنّه "من غير المرجّح أن تنجح هذه الجهود"، مشيرة إلى أنّ الجيش الروسي عانى تاريخياً في تحقيق أهدافه على مستوى التجنيد.

ووفقاً لتقديرات الولايات المتحدة فإنّ عديد الجيش الروسي كان عند بدء غزوه لأوكرانيا في فبراير (شباط) الفائت أقلّ بـ150 ألف عسكري من العدد الذي أعلنته موسكو يومها وهو مليون عسكري.

ومنذ بدأ الغزو حاولت روسيا إرسال عسكريين محترفين إلى الجبهة بدلاً من المجنّدين، لكنّ الحرب كلّفتها الكثير على صعيد الموارد البشرية كما المادية.

وبحسب المسؤولة الكبيرة في البنتاغون فإنّ "روسيا بدأت بالفعل بتجنيد المزيد من أجل تشكيل كتيبة واحدة من المتطوّعين على الأقلّ في كلّ منطقة واستحداث فيلق ثالث في الجيش".

وأضافت أنّ الروس "فعلوا ذلك بإلغاء الحدّ الأقصى لسنّ المجنّدين الجدد وكذلك أيضاً عن طريق تجنيد سجناء". وتابعت "يمكننا أن نلاحظ أنّ العديد من هؤلاء المجنّدين الجدد كانوا مسنّين وفي حالة بدنية سيّئة ويفتقرون للتدريب".

واعتبرت المسؤولة أنّ "كلّ هذه الأمور تشير إلى أنّ المجنّدين الجدد الذين قد تجتذبهم روسيا بحلول نهاية العام لن يعزّزوا القوة القتالية للبلاد".

هذا واعتبرت وزارة الدفاع البريطانية في تقريرها الاستخباراتي اليومي، قبل أيام أنه لم يتضح بعد كيف ستحقق موسكو ما أعلنته من زيادة كبيرة في عدد جنودها بالجيش، لكن من غير المرجح أن تؤدي تلك التعزيزات إلى زيادة قوتها القتالية في أوكرانيا بشكل كبير.

كما أشارت إلى أنه لم يتضح ما إذا كان سيتم تحقيق ذلك من خلال تجنيد المزيد من المتطوعين أو زيادة أعداد المجندين إلزامياً.

وبعدما فشلت في الاستيلاء على كييف في بداية الغزو، تركز القوات الروسية حالياً جهودها على توسيع نطاق سيطرتها في شرق أوكرانيا وجنوبها حيث تحركت الجبهات قليلاً في الأسابيع الأخيرة.

ولم يعلن الكرملين حتى الآن عن التعبئة العامة، وهو إجراء يخشاه الكثير من الروس.

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