هل تدخل روسيا المسيّرات الإيرانية في الحرب الأوكرانية؟



ويعتقد مسؤولو الاستخبارات الأميركية أنه عند اختبار الطائرات بدون طيار التي اشترتها روسيا من إيران، فإن العديد منها قد واجهت العديد من الإخفاقات، ولذلك ليس من الواضح مدى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للروس عند نشرها.



وحذرت الإدارة الأميركية في يوليو الماضي، من أن روسيا تتطلع إلى شراء الطائرات بدون طيار وسط نقص حاد في الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية التي أعاقت جهود الإنتاج الجديدة.



وكشفت صور الأقمار الصناعية في ذلك الشهر أن وفدا روسيا زار مطار "كاشان" في إيران مرتين، على الأقل، منذ يونيو لفحص طائرات بدون طيار.



رام الله - دنيا الوطنقال مسؤولون أميركيون لشبكة، اليوم الثلاثاء، إن "روسيا باتت تمتلك الآن طائرات بدون طيار إيرانية "درونز"، من المرجح أن يتم إدخالها في المعارك بأوكرانيا".وتسلمت موسكو الطائرات المسيّرة من مطار إيراني، في وقت سابق من الشهر الجاري، ونُقلت لروسيا منتصف أغسطس، ( حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز عربية).ولا يزال الروس يتدربون على هذه الطائرات في إيران بحسب المسؤولين الذي أشاروا إلى اعتقادهم بأن موسكو تعتزم استيراد المئات منها لاستخدامها في شن هجمات داخل أوكرانيا.وأضاف المسؤولون، أن تقدير الولايات المتحدة هو تسلم روسيا طائرات مسيّرة من طراز "مهاجر 6" وسلسلة "شاهد" خلال عدة أيام من هذا الشهر، وهما نوعان قادران على حمل ذخائر دقيقة التوجيه ويمكن استخدامها للمراقبة.قد يكون لإدخال الطائرات بدون طيار الإيرانية، والتي يمكن استخدامها أيضا في المراقبة، تأثير كبير على المعارك، إلا أنها قد تستخدم في تخفيف تأثير أنظمة الصواريخ "هيمارس" التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى أوكرانيا.