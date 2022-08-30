الجهاد الإسلامي تعلّق على الأحداث الجارية في قرية روجيب شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة الجهاد الاسـلامي عن الضفة الغربية، طارق عز الدين إن "الإرهاب الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني متواصل ولم يتوقف منذ احتلاله لفلسطين ويتصاعد يومًا بعد يوم في هذا الاجرام البشع".وتابع عز الدين: أن "لا سبيل أمام شعبنا إلا الاستمرار في مقاومته بكل أشكالها وفي مقدمتها الكفاح المسلح".وقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، بلدة روجيب شرق نابلس وحاصرت منزل أحد المواطنين.وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية باتجاه روجيب شرق نابلس.كما وأفادت المصادر ذاتها، بأن جنود الاحتلال يحاصرون منزلا وسط إطلاق نار كثيف في المكان وأطلقوا عليه قذائف انيرجا.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "وحدة اليمام الخاصة والمظليين يحاصرون فلسطينيا أطلق النار على مستوطنة (شافي شمرون) الأسبوع الماضي.وأعلن الهلال الإحمر الفلسطيني، إصابة شاب بشظايا في البطن عقب إطلاق الاحتلال الرصاص نحوه.وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، فجر اليوم، إن"فلسطينيين فتحوا النار نحو خمسة مستوطنين اقتحموا مدينة نابلس متجهين نحو منطقة قبر يوسف دون تنسيق مع القوات".وتابعت: "أصيب اثنان منهم بجروح خطيرة إلى متوسطة، وتم إحراق سيارتهم، وعلى الفور أنقذتهم قوات الجيش".في حين، أفادت القناة (12) الإسرائيلية، بأن أحد المستوطنين المصابين في نابلس، نُقل بمروحية عسكرية لتلقي العلاج في المستشفى.