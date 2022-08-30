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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في قرى وبلدات منطقة الشعراوية شمال طولكرم، أسفرت عن اعتقال سبعة مواطنين بينهم أسرى محررون.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر إبراهيم أحمد أسعد أبو العز (62 عاما) من بلدة زيتا، وفؤاد الحواري، ومحمود ربايعة من بلدة دير الغصون، والمحرر أمجد عدنان أبو خليل (42 عاما)، والمحرر عقاب زهير عتيلي (42 عاما) ومروان عطواني من بلدة عتيل، والمحرر فادي منذر رداد (41 عاما) من بلدة صيدا، عقب مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

كما واعتقلت، المواطن وسام أحمد سليم (30 عاما)، بعد دهم وتفتيش منزله، من بلدة حوارة جنوب نابلس.

وفي طوباس اعتقلت المواطن منتصر عزمي الخراز (50 عاما)، بعد مداهمة منزله في المدينة. 

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