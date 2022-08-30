باكستان تعلن غرق ثلث البلاد بفعل الفيضانات

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمان، أمس الاثنين، أن ثلث بلادها "غارق تحت المياه" نتيجة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية القياسية.وبحسب وكالة (الأناضول) فقد قالت الوزيرة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إن البلاد تعيش "أزمة لا يمكن تصورها"، مشيرة إلى أن الرياح الموسمية هذا العام "كانت الأشد والأكثر وحشية منذ عقد".وتجري عملية إغاثة ضخمة لإنقاذ المتضررين، كما بدأت المساعدات الدولية تتدفق في الوقت الذي تكافح فيه باكستان للتعامل مع الفيضانات الموسمية التي أثرت على أكثر من 33 مليون شخص.وقال مسؤولون إن 1061 شخصًا لقوا حتفهم منذ يونيو/حزيران الماضي عندما بدأت الأمطار الموسمية، لكن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بكثير.