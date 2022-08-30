"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة "طيران الإمارات" مساء أمس الاثنين تعليق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الأوضاع الأمنية والاضطرابات التي يشهدها العراق.وبحسب موقع (روسيا اليوم) فإن "طيران الامارات" يُسير أربع رحلات أسبوعية بين دبي وبغداد، بالإضافة إلى خمس رحلات أسبوعية بين دبي والبصرة.وكان مصدر أمني عراقي أكد عصر أمس استمرار الرحلات الجوية من وإلى مطار بغداد الدولي وأنه "لا يوجد حتى اللحظة أي توجيه بإيقاف الرحلات".وقتل 15 شخصاً وأصيب عشرات آخرون بجروح في المنطقة الخضراء بوسط بغداد حيث سادت حالة من الفوضى عقب إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي ما أثار الغضب بين أنصاره الذين اقتحموا القصر الحكومي فيما فرض الجيش حظر تجول عاماً.