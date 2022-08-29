ارزيقات: وفاة مواطن متأثرًا بإصابته بحادث دعس في طولكرم

رام الله - دنيا الوطنتوفي مواطن يبلغ من العمر (64 عاما) مساء يوم الإثنين، متأثرا بإصابته جراء حادث دعس وقع قبل أسبوعين في بلدة دير الغصون، شمال طولكرم.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إن المواطن أدخل مستشفى الإسراء بتاريخ 14-8-2022 نتيجة حادث دعس، ووصفت إصابته في حينه بالحرجة، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا من المستشفى مساء اليوم يفيد بوفاته.وأضاف ارزيقات أن خبراء الحوادث فتحوا تحقيقا بالحادث في حينه، وتم توقيف سائق المركبة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولا.