شؤون فلسطينية

لجنة متضرري عدوان 2014 تطالب بمقابلة السفير العمادي

لجنة متضرري عدوان 2014 تطالب بمقابلة السفير العمادي
العمادي
رام الله - دنيا الوطن
طالبت لجنة متضرري عدوان 2014  مقابلة السفير القطري محمد العمادي وذلك لاطلاعه على أخر تطورات ملف عدوان 2014 خاصة "بعد تخلي الوكالة عن التزاماتها وتعهداتها التي قطعتها للمتضررين بعد انتهاء العدوان بسرعة صرف تعويضاتهم".

وأكدت لجنة المتضررين في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه مساء يوم الاثنين، بأن الأمور أصبحت مكشوفة بعد أن "تخلت الوكالة عن هذا الملف بحجة أن الدول المانحة تنصلت من تمويله لقدمه".

وتمنت اللجنة على السفير أن يستجيب وأن يقابل وفد من اللجنة وأن يعمل بالتعاون مع الجهات المسؤولة خاصة وزارة الأشغال ووكالة الغوث من أجل وضع حلول لهذا الملف الذي طال انتظاره ولو على دفعات.

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