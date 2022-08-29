"السياحة" بغزة: إجراءات قانونية بحق الشاليهات الغير مرخصة بداية سبتمبر

رام الله - دنيا الوطنجدد وكيل مساعد وزارة السياحة والآثار بغزة محمد خله دعوته لأصحاب الشاليهات، إلى الإسراع بتسوية أوضاعها الإدارية والقانونية والاستفادة من الإعفاء المقدم 50% وحتى تاريخ 1/9/2022 على رسوم الترخيص والذي أقرته لجنة متابعة العمل الحكومي، قبل اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهم.وأوضح خلة لوكالة (الرأي) الحكومية أن من استجاب لهذه الدعوة 17 "شاليه" فقط، الذين تم تصويب أوضاعهم القانونية، من أصل 440 شاليه في قطاع غزة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفينوبين خلة أن الهدف من التراخيص هو الحفاظ على الشاليهات من الناحية الإدارية والفنية، حيث يتم متابعتها والتفتيش عليها بالتعاون مع الوزارات المعنية، كوزارة الصحة والداخلية وجهاز الدفاع المدني والحكم المحلي، من الناحية الصحية، والترفيهية، والجمالية، الاستجمام، لتعطي جمالاً وطابعاً سياحياً.وذكر أن الهدف الثاني من التراخيص، هو إحداث توازن في عدد الشاليهات وأماكن توزيعها في محافظات قطاع غزة.وأكد وكيل الوزارة أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المرحلية، بحق الشاليهات التي لم تلتزم حتى اللحظة بقرار الوزارة، والمضي قدماً في إجراءات التراخيص، حيث تم إرسال إشعارات وإخطارات، والضابطة القانونية للوزارة، ومن ثم تم التواصل مع أصحاب الشاليهات عبر الاتصال بهم بشكل مباشر وشخصي، من أجل حثهم على تعديل أوضاعهم القانونية والإدارية.