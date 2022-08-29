"الزراعة" بغزة تكشف توقعاتها لأسعار زيت الزيتون هذا الموسم

خاص دنيا الوطن- هاني الإمام





وقال أبو عودة في تصريح لـ "دنيا الوطن": إنه "يتوقع أن يكون سعر زيت الزيتون (السري) للتنكة الواحدة ما بين 330-350 شيكل، وزيت (الشملالي) من 300 لـ 320 شيكل، أما فيما يخص زيت (K18) فسعر تنكته تتراوح بين 280-300 شيكل".





وشدد على أن أسعار زيت الزيتون ستخضع هذا العام لحكم العرض والطلب، مع التنويه بأن هذا العام ستكون هناك وفرة إنتاجية لزيت الزيتون بعكس العام السابق، وهذا ما يدفعنا كوزارة لاتخاذ قرار بوقف استيراد الزيت حال وفرة المنتج المحلي بشكل مناسب.





واعتبر أبو عودة أن هذه السنة "ماسية" لكثرة حمل الزيتون، حيث من المتوقع إنتاج ما يقارب 35 ألف طن من الزيتون وسيتم اقتطاع 30 ألف طن منه للمعاصر، وبالتالي نتوقع أن يتم إنتاج خمسة ألاف طن من زيت الزيتون.





وزاد: "باقي إنتاج الزيتون والذي يقدر بخمسة ألاف طن سيتم تخزينه في البيوت والمصانع الخاصة بتغليف وبيع الزيتون للأسواق المحلية في قطاع غزة".

كشف م. محمد أبو عودة، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة بغزة في الجانب النباتي، مساء يوم الاثنين، عن توقعات سعر تنكة زيت الزيتون لهذا الموسم.