نادي الأسير: لا جديد بشأن موقف إدارة سجون الاحتلال حول مطالب الأسرى

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطيني، إنه لا جديد بشأن موقف إدارة مصلحة السّجون حول مطالب الأسرى، وتواصل تعنتها ورفضها التراجع عن الإجراءات التي تلوح بفرضها على الأسرى وكذلك ترفض الالتزام بالتفاهمات التي تمت سابقا.وأفاد نادي الأسير في بيان له ساء اليوم الاثنين، أنه حتى اللحظة لا توجد مفاوضات جدية، وما جرى اليوم هو حوار استطلاعي.وأشار إلى أن الأسرى ماضون في تنفيذ برنامجهم النضالي كما أعلن عنه، والذي ينتهي بالشروع بالإضراب عن الطعام.وسيخوض نحو 1000 أسير الخميس المقبل إضرابًا عن الطعام، ليتضاعف العدد في الأيام المقبلة وقد يصل إلى 3500 أسير داخل السجون.