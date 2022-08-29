طالع قرارات مجلس الوزراء المُتخذة في جلسته الاثنين

رام الله - دنيا الوطناتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية والمنعقدة اليوم الاثنين في مدينة رام الله، سلسلة من القرارات الجديدة.وقرر المجلس اعتماد عدد من المشاريع الاستراتيجية وتكليف جهات الاختصاص الحكومية وضع الدراسات وخطط العمل التنفيذية لها وهي: صوامع تخزين القمح، ومحطات تخزين الوقود، وسدود المياه، ومشاريع الطاقة الشمسية للمخيمات، ومحطات تكرير المياه العادمة.كما تقرر تقديم مساعدات مالية لمربي الثروة الحيوانية الذين تعرضوا لخسائر الحمى القلاعية.وبين أنه تقرر اعتماد الإطار العام لخطة معالجة الأزمات المرورية وتكليف وزارة النقل والمواصلات والدوائر الحكومية الأخرى بوضع خطط تنفيذية لمعالجة حالة السيارات المخالفة للقانون، والنقل الذكي، وموضوع استيراد السيارات، وإنشاء شركة للنقل العام.وأعلن عن تخصيص مبالغ مالية لدعم صمود المقدسيين لمواجهة إجراءات الاحتلال الخاصة بتراخيص البناء والضرائب.وصادق على خطة تشغيل مركز صحي في عين البيضا في الأغوار الشمالية لخدمة المواطنين في المنطقة وتقليل عناء السفر للحصول على الخدمات.وأشار إلى إحالة عدد من التشريعات لأعضاء مجلس الوزراء لدراستها.