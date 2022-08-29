مباشر | إعلان حظر التجوال في بغداد بعد سيطرة أنصار الصدر على القصر الجمهوري

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بدء حظر تجوال شامل في العراق

بدء حظر تجوال شامل في العراق
العراق
رام الله - دنيا الوطن
فرضت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، حظر التجوال في جميع أنحاء العراق على خلفية تصاعد الاحتجاجات في بغداد والجنوب.

وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان صحفي مقتضب: "تعلن قيادة العمليات المشتركة حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق".

وأضافت أن "الحظر يبدأ من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين وإلى إشعار آخر".

يأتي ذلك بعد أن اقتحم عدد من متظاهري التيار الصدري القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء وسط بغداد في وقت سابق اليوم، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم فرض حظر تجوال كامل في بغداد.

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