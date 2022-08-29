الرئيس اللبناني: عقبات تعترض تأليف الحكومة

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الإثنين، إن "هناك عقبات لا تزال تعترض عملية تأليف حكومة جديدة"، مشيرا إلى أن "المسار لم يتوقف والمشاورات لا تزال قائمة".وجاء تصريح عون خلال لقائه وفد نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، في قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.وقال عون خلال اللقاء إنه "فيما أسعى إلى تأليف حكومة قبل موعد مغادرتي قصر بعبدا (الرئاسة)، يتمسكون هم بأقاويلهم ومزاعمهم بأني لا أرغب في تأليف حكومة".وأشار عون إلى ما وصفه بـ"السلوك المزدوج في التعاطي مع ملف تشكيل الحكومة".