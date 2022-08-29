إعلام الأسرى: فشل جلسة الحوار مع الاحتلال في سجن (هداريم)

رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب إعلام الأسرى، بفشل جلسة الحوار مع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في سجن (هداريم)، وعلى إثره قرر الأسرى إغلاق جميع الأقسام داخل السجن غداً الثلاثاء.وأوضح المكتب، في بيان مقتضب مساء اليوم الاثنين، أن الأسرى بدأوا في الاستعداد للإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا لإجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم.بدورها، دعت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الوطنية الأسيرة والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى لمؤتمر صحفي هام غداً الثلاثاء، لآخر التطورات الحاصلة في سجون الاحتلال.يأتي ذلك، مع شروع الأسرى في حراكهم ضد مصلحة السجون الإسرائيلية، كما سيشرع نحو 1000 أسير في الإضراب عن الطعام يوم الخميس المقبل كدفعة أولى.