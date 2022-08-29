هب الريح يكرم السفير المصري لانتهاء مهامه لدى فلسطين

رام الله - دنيا الوطنكرم وزير الداخلية زياد هب الريح، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، السفير المصري لدى فلسطين طارق طايل، بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.وأشاد هب الريح بدور السفير طارق طايل الفعّال في تعزيز العلاقات بين فلسطين ومصر، مثمنا جهوده في دعم القضيّة الفلسطينية، متمنيا له التوفيق في حياته المهنية والشخصية.كما وتمنى اللواء هب الريح لمصر المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار لممارسة دورها الطليعي المتقدم في الدفاع عن القضايا الوطنية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.من جانبه شكر السفير طايل الوزير هب الريح على هذه اللفتة الكريمة التي تعبر عن عمق العلاقة بين البلدين، معبرا عن تقديره للجهود التي ساهمت في تسهيل وإنجاح عمله.