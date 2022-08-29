متظاهرون يقتحمون القصر الجمهوري في بغداد

رام الله - دنيا الوطناقتحم المئات من المتظاهرين التابعين للتيار الصدري مساء اليوم الاثنين، القصر الجمهوري في العاصمة العراقية بغداد.وأشارت وسائل إعلام عراقية إلى أن "عددا من متظاهري التيار الصدري، اقتحموا القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء وسط بغداد".بدورها، قالت قناة (الجزيرة) إن القوات الأمنية العراقية قامت بإخراج أنصار التيار الصدري من القصر الحكومي وسيطرت عليه بالكامل.من جانبها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية حظر التجوال الشامل في جميع المحافظات اعتبارا من الساعة 7 مساء اليوم بالتوقيت المحلي.