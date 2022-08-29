(أونروا) تفتتح العام الدراسي بغزة وتوظف 250 معلم جديد





وأوضحت الوكالة في بيان لها، أنها أجرت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي، حيث جرى افتتاح أربع مدارس جديدة في غزة ومبنيين جديدين في مدارس خانيونس، وتجهيزها بالأثاث والمواد اللازمة.



وأشارت إلى أنها قامت بتوظيف 250 معلمة ومعلم جدد لهذا العام على بند العقود الثابتة بالإضافة إلى معلمي المياومة، وهذا جزء من خطتها لتوظيف 750 معلمة ومعلم على بند العقود الثابتة خلال السنوات القليلة القادمة.





افتتحت وكالة (أونروا) صباح اليوم الاثنين مدارسها في قطاع غزة، حيث استقبلت 292,490 طالبة وطالب من لاجئي فلسطين في 284 مدرسة، بما في ذلك 33,000 طالبة وطالب مسجلين في الصف الأول من المرحلة الابتدائية.