وقفة دعم وإسناد للأسرى في الخليل

رام الله - دنيا الوطننظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، والقوى الوطنية ولجان أهالي الأسرى اليوم الاثنين، وقفة دعما للأسرى في برنامجهم النضالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت أمام مقر الصلب الأحمر بمدينة الخليل، صور الأسير خليل العواودة، ولافتات تضامنية دعما للأسرى في سجون الاحتلال.وأكد رئيس الدائرة الإعلامية لنادي الأسير أمجد النجار، أن هذه الوقفة دعما وإسنادا للأسرى الذين يخوضون هذه المعركة لصد الهجمة المسعورة التي قررت إدارة السجون تنفيذها بحق أسرانا بعد تنصلهم من تفاهمات شهر أذار الماضي بإيقاف كافة العقوبات، ودعما واسنادا للأسير العواودة الذي يواجه خطر الموت الحقيقي في ظل التعنت الإسرائيلي وعدم الاستجابة له.ودعا الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى القيام بدورها تجاه الأسرى، مبينا أن هناك حملة من نادي الأسير للقيام بفعاليات أمام مكاتب الصليب الأحمر في كافة المحافظات لدعم العواودة والمطالبة بالإفراج عنه.بدوره، شكر مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين إبراهيم النجاجرة، المتضامنين مع الأسرى من كافة المؤسسات، مشيرا إلى برنامج الأسرى التصعيدي في سجون الاحتلال ضد سياسة إدارة السجون.