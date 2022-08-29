شؤون فلسطينية

بكيرات: سيطرة المستوطنين على باب الأسباط ستشكل ضربة خطيرة بتحويل البلدة القديمة لثكنة عسكرية

رام الله - دنيا الوطن
أكد الشيخ ناجح بكيرات، رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث أن سيطرة المستوطنين على باب الأسباط، ستشكل ضربة خطيرة بتحويل البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، واستحالة تواصل المقدسيين مع أي حدث في المسجد.

وأوضح في تصريح صحفي، أن خطوة السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى من باب الأسباط، تأتي ضمن مساعي الاحتلال لوضع المسجد بين السندان والمطرقة بضربه من الجهة الغربية الجنوبية، والجهة الشمالية الشرقية.

وأضاف: أن بابي الأسباط والمغاربة من المداخل الرئيسية التي يلتقي فيها المسجد الأقصى مع البلدة القديمة.

وذكر بأن الاحتلال وضع مركزاً لقواته عند باب الأسباط، إلا أن الحركة الدائمة في ساحة الغزالي والرباط المستمر وخلع البوابات الالكترونية، أبقت على السيادة بيد المسلمين القادمين من كل نواحي المدينة عبر باب الأسباط.

وشدد بكيرات على أهمية الحفاظ على السيادة بيد الفلسطينيين في هذه المنطقة، وعدم السماح للمستوطنين باستباحتها.

وقال: إن ما فعله الاحتلال اختبار لقدرات المقدسيين، في الحفاظ على الوجود الإسلامي والمسيحي في باب الأسباط، وخاصة المدرسة الصلاحية وحي باب حطة والسعدية والموقف الخاص بدائرة الأوقاف. 

وحذر الشيخ ناجح من أن البقاء في إطار القول، وعدم انتقال ردة الفعل إلى الأرض سيتسبب بخسارة كبيرة في الأقصى.

ونبه إلى أن الاحتلال يعلم بوجود برنامج مقاوم في القدس المحتلة، لذلك يعمل على إبعاد المقدسيين عن الأقصى واعتقالهم وهدم منازلهم والتضييق عليهم.

وطالب بكيرات بتفعيل السلطات القائمة بالوصاية على الأقصى، والسفارات التي ناصرت المقدسيين في هبة البوابات.

أخبار ذات صلة

(أونروا) تفتتح العام الدراسي بغزة وتوظف 250 معلم جديد

(أونروا) تفتتح العام الدراسي بغزة وتوظف 250 معلم جديد

وحدات القمع تقتحم غرفتين للأسرى في قسم 2 بسجن &#34;مجدو&#34;

وحدات القمع تقتحم غرفتين للأسرى في قسم 2 بسجن "مجدو"

مصدر لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: السفير القطري محمد العمادي يصل غزة مساء اليوم

مصدر لـ "دنيا الوطن": السفير القطري محمد العمادي يصل غزة مساء اليوم

وقفة دعم وإسناد للأسرى في الخليل

وقفة دعم وإسناد للأسرى في الخليل

تيسير خالد: أدعو لأوسع حملة تضامن مع الأسير الإداري خليل عواوده‎‎‎‎

تيسير خالد: أدعو لأوسع حملة تضامن مع الأسير الإداري خليل عواوده‎‎‎‎

&#34;المقاطعة في الجبهة الديمقراطية&#34; تصدر تقريرًا عن حملات المقاطعة ضد الاحتلال

"المقاطعة في الجبهة الديمقراطية" تصدر تقريرًا عن حملات المقاطعة ضد الاحتلال

فصائل المقاومة توجّه رسالة تحذيرية للاحتلال عقب اقتحام المستوطنين للأقصى من جهة &#34;باب الأسباط&#34;

فصائل المقاومة توجّه رسالة تحذيرية للاحتلال عقب اقتحام المستوطنين للأقصى من جهة "باب الأسباط"

للمرة الـ172: جلسة محاكمة جديدة للأسير محمد الحلبي غداً الثلاثاء

للمرة الـ172: جلسة محاكمة جديدة للأسير محمد الحلبي غداً الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وقفة دعم وإسناد للأسرى في الخليل

وقفة دعم وإسناد للأسرى في الخليل

تيسير خالد: أدعو لأوسع حملة تضامن مع الأسير الإداري خليل عواوده‎‎‎‎

تيسير خالد: أدعو لأوسع حملة تضامن مع الأسير الإداري خليل عواوده‎‎‎‎

عائلة الأسير خليل عواودة تكشف رسالته من داخل المستشفى

عائلة الأسير خليل عواودة تكشف رسالته من داخل المستشفى

حركة المقاومة الشعبية تبارك عمليتا إطلاق النار البطولية في رام الله ونابلس

حركة المقاومة الشعبية تبارك عمليتا إطلاق النار البطولية في رام الله ونابلس

سرايا القدس - كتيبة جنين تعقّب على اعتقال الاحتلال قيادي بالجهاد في قباطية

سرايا القدس - كتيبة جنين تعقّب على اعتقال الاحتلال قيادي بالجهاد في قباطية

المطران حنا: مسألة حماية التعليم بالقدس في غاية الأهمية

المطران حنا: مسألة حماية التعليم بالقدس في غاية الأهمية

حماس: ندعو لإعداد جيل متسلّح بالعلم والقيم على طريق التحرير والعودة

حماس: ندعو لإعداد جيل متسلّح بالعلم والقيم على طريق التحرير والعودة

اشتية: اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2022 هو &#34;يوم استثنائي&#34;

اشتية: اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2022 هو "يوم استثنائي"

منوعات

شاهد: بدر خلف يتحدث عن تجربة ولادته في الماء

شاهد: بدر خلف يتحدث عن تجربة ولادته في الماء

شاهد: لقطات حصرية من زفاف ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش

شاهد: لقطات حصرية من زفاف ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش

شاهد: أحمد مجدي يحذر جمهوره من هذا الأمر الخطير

شاهد: أحمد مجدي يحذر جمهوره من هذا الأمر الخطير

شاهد: عمر كمال يحسم جدل ارتباطه بطليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: عمر كمال يحسم جدل ارتباطه بطليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: فنان شهير يتهم لبنان بالقتل العمد للفنانين منهم جورج الراسي

شاهد: فنان شهير يتهم لبنان بالقتل العمد للفنانين منهم جورج الراسي

بعد أزمته مع هيرد.. جوني ديب يعلن عن حاجته للعمل ويظهر بهذا الزي الغريب

بعد أزمته مع هيرد.. جوني ديب يعلن عن حاجته للعمل ويظهر بهذا الزي الغريب

شاهد: رضوى الشربيني تنفعل على سيدة تشكو أنها منفصلة عن زوجها

شاهد: رضوى الشربيني تنفعل على سيدة تشكو أنها منفصلة عن زوجها

شيرين عبد الوهاب تقدم بلاغاً للنائب العام ضد حسام حبيب بسبب هذه الأغنية

شيرين عبد الوهاب تقدم بلاغاً للنائب العام ضد حسام حبيب بسبب هذه الأغنية

شاهد: نادين الراسي تهاجم وزير لبناني وتهدده بعد وفاة شقيقها جورج

شاهد: نادين الراسي تهاجم وزير لبناني وتهدده بعد وفاة شقيقها جورج

هل ارتبط أحمد أبو هشيمة بمديرة برامج مايكروسوفت؟

هل ارتبط أحمد أبو هشيمة بمديرة برامج مايكروسوفت؟

عربي

فتح باب الترشح لعضوية مجلس الأمة الكويتي ورئيس أسبق للمجلس من أوائل المتقدمين

فتح باب الترشح لعضوية مجلس الأمة الكويتي ورئيس أسبق للمجلس من أوائل المتقدمين

الجزائر وفرنسا تتفقان على إنشاء &#34;مجلس أعلى للتعاون&#34;

الجزائر وفرنسا تتفقان على إنشاء "مجلس أعلى للتعاون"

ليبيا: المجلس الرئاسي يدعو إلى تجنيب البلاد أتون الحرب

ليبيا: المجلس الرئاسي يدعو إلى تجنيب البلاد أتون الحرب

السعودية تعلن بدء الحجز لأداء مناسك العمرة

السعودية تعلن بدء الحجز لأداء مناسك العمرة