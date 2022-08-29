شؤون فلسطينية

تيسير خالد: أدعو لأوسع حملة تضامن مع الأسير الإداري خليل عواوده‎‎‎‎

تيسير خالد: أدعو لأوسع حملة تضامن مع الأسير الإداري خليل عواوده‎‎‎‎
تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
دعا تيسير خالد الى اوسع حملة تضامن محلية وعربية ودولية مع الاسير الاداري خليل عواوده، الذي دخل اليوم 179 من إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد أن الصور المفزعة التي تتداولها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تظهر بوضوح التاريخ الأسود لطريقة تعامل الاحتلال الاسرائيلي مع الاسرى الفلسطينيين وبخاصة المعتقلين الاداريين ، الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال في معسكرات الاعتقال الجماعي ، التي لا تشبه معسكرات الاعتقال الجماعي النازية ومعسكرات اعتقال نظام الفصل العنصري البائد في جنوب افريقيا فقط من بعيد.

وأضاف في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي  بأن الصور المفزعة للأسير عواوده "يجب ان تذكر العالم بصور شبيهة لأسرى حرب في معسكرات الاعتقال الجماعي للنظام النازي في ألمانيا داعيا جميع المؤسسات  الدولية ، التي تعنى بحقوق الانسان الى التدخل العاجل وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال ليس فقط من أجل الافراج عن الأسير عواوده بل وجميع المعتقلين الاداريين وغلق ملف الاعتقال الاداري غير القانوني وغير الشرعي،  الذي تمارسه سلطات الاحتلال على نحو مخالف لكل القوانين والمبادئ والقيم الانسانية ، وحمل في الوقت نفسه سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير عوادة".


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