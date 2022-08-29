شؤون فلسطينية

فصائل المقاومة توجّه رسالة تحذيرية للاحتلال عقب اقتحام المستوطنين للأقصى من جهة "باب الأسباط"

فصائل المقاومة توجّه رسالة تحذيرية للاحتلال عقب اقتحام المستوطنين للأقصى من جهة "باب الأسباط"
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذّرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في استفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني، باقتحاماته المتواصلة للمسجد الأقصى، الذي كان آخرها من جهة "باب الأسباط" من الجهة الشرقية.

وقالت في بيانٍ صحفي، إن "اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى هي استمرار للعدوان الصهيوني المخطط والمدروس لفرض وقائع جديدة فيه".

وتابعت: أن "الاحتلال لم يتوقف عن مواصلة اقتحاماته وتدنيسه للأقصى بل وتطور عدوانه بدخول الصهيونيات شبه العاريات لباحاته ويسعى لإحكام السيطرة على منافذه من كل الجهات لفتح الباب واسعاً لقطعان المستوطنين لتدنيسه على طريق تهويده وتقسيمه والسيطرة الكاملة عليه".

واعتبرت أن "هذا الاقتحام هو عدوان ممنهج يفرض علينا جميعاً تحمل مسؤولياتنا في حماية الأقصى والتصدي لمخططات الاحتلال بكل الأشكال وخاصة بتصعيد المقاومة والعمليات البطولية بمختلف أشكالها في ساحات وميادين الضفة و القدس".

كما وحذرت فصائل المقاومة الاحتلال "من مغبة الاستمرار في استفزاز مشاعر شعبنا، فالأقصى خط أحمر دونه أرواحنا ودماؤنا"

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل إلى "تكثيف الرباط في الأقصى وتشكيل درع حماية له في ظِل مخططات الاحتلال العدوانية بتنفيذ اقتحامات موسعة خلال الأيام القادمة تحت ذرائع ومعتقدات واهية".

كما ودعت "الأمة بكل مكوناتها لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الأقصى والوقوف صفاً واحداً للتصدي لعدوان الاحتلال على المستوى الدبلوماسي والسياسي والإعلامي والجماهيري وخاصة وقف التطبيع المخزي مع الاحتلال".

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