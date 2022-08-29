المدهون يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن مخصصات الشؤون الإجتماعية والإعمار

خاص دنيا الوطن- سندس الخطيبأكد مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، لؤي المدهون، اليوم الاثنين أن وزارة التنمية الاجتماعية رفعت ملفات الشؤون الاجتماعية لوزارة المالية، ونتوقع موعد الصرف في شهر أيلول/ سبتمر المقبل.وقال المدهون في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" إن "وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، سيوقع قريباً اتفاقيات مع الجامعات الفلسطينية لتخفيض قيمة الرسوم الدراسية لمستفدي الشؤون الاجتماعية".وأضاف أن وزارة التنمية الاجتماعية هي الوحيدة التى قدمت مساعدات متعددة لكل المتضررين ضمن خطة استجابة بالعدوان الأخير على قطاع غزة.وأوضح مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية، أن الوزارة ستعمل على ترميم مئات المنازل قبل فصل الشتاء، وذلك تجنباً للأثار السلبية التى قد تتعرض لها البيوت بسبب الأمطار.