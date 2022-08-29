شؤون فلسطينية

الحكومة تدعم نضالات أسرانا.. تفاصيل كلمة اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء

الحكومة تدعم نضالات أسرانا.. تفاصيل كلمة اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء
مجلس الوزراء الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الحكومة تدعم بكل الوسائل نضالات أسرانا الأبطال من أجل كرامتهم وعزة نفسهم.

وحمّل رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في رام الله اليوم الإثنين، حكومة الاحتلال مسؤولية المساس بحقوقهم التي أقرتها اتفاقيات جنيف، والقوانين الدولية الإنسانية، مطالبا بالإفراج عن المرضى والنساء والأطفال منهم.

وفي شأن آخر، قال رئيس الوزراء: إن وزارة الأوقاف، وبتوجيه من الرئيس محمود عباس، ستبدأ بحملة تبرعات لمساعدة منكوبي باكستان والسودان.

وتقدم باسم مجلس الوزراء إلى رئيسي الوزراء الباكستاني والسوداني وأركان حكومتهما، والشعبين الباكستاني والسوداني الأشقاء بالتعزية بضحايا الفيضانات، مشيرا إلى انه سيطلب من وزارة الصحة والدفاع المدني تحضير فريق لإرساله لمساندة أهلنا في الدولتين الشقيقتين.

وحول افتتاح العام الدراسي، قال رئيس الوزراء: اليوم افتتحنا العام الدراسي الجديد في بلدة أبو قش، بحضور وزير التربية والتعليم وطاقم الوزارة والمديرية، وقد أسعدني طابور الصباح مع الطلاب، وعزف النشيد الوطني الذي وقف له جميع الطلبة في كل أنحاء فلسطين، التهنئة للطلبة الأعزاء (1.385 مليون) طالب وطالبة، وقد أعلنا عن افتتاحنا (20) مدرسة جديدة، (120) مدرسة جديدة تعمل على الطاقة الشمسية، و(140) روضة أطفال جديدة، وتم توزيع 10 ملايين كتاب من المنهاج المقرر.

وأكد أن معركتنا التعليمية هذا العام في القدس التي أحيي طلبتها، وجميع الطلبة، ومعلميها، وجميع المعلمين، وطواقمها الإدارية في جميع المدارس الفلسطينية.

يناقش مجلس الوزراء مشاريع في البنية التحتية، وقضايا البلديات وتقارير مالية وأمنية وسياسية، وسيعرض رئيس الوزراء خلال الجلسة إنشاء صوامع لتخزين القمح من اجل ان يكون لدى فلسطين مخزون استراتيجي، وأيضا مشروعا لتزويد جميع المخيمات بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، وأيضا إنشاء مخازن لتخزين البترول، وإنشاء سدود مائية في بعض المحافظات، ومحطات لتنقية المياه العادمة.

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