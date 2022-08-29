شؤون فلسطينية

"الأوقاف" تطلق حملة وفاء لباكستان لإغاثة متضرري الفيضانات

"الأوقاف" تطلق حملة وفاء لباكستان لإغاثة متضرري الفيضانات
فيضانات باكستان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون اليوم الأثنين، عن إطلاق حملة وفاء لباكستان لإغاثة متضرري الفيضانات تحت شعار (وفاء لباكستان ... القدس معكم) .

وأوضح البكري أنه وبناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس باشرت الوزارة  بتنفيذ حملة لإغاثة منكوبي الفيضانات في دولة باكستان ستبدأ من يوم الاثنين 29/8/2022 وحتى يوم السبت 10/9/2022) من خلال جمع التبرعات في المساجد بعد صلاة يوم الجمعة  أو من خلال التبرع لرقم حساب خاص بالحملة هو (حملة أغيثوهم/ بنك فلسطين- رقم الحساب 602879).

ووجه البكري نداء لكل أبناء شعبنا للمشاركة في هذه الحملة وفق إمكانياتهم لمساندة إخواننا في باكستان في ظل الأوضاع الكارثية التي يعانون منها نتيجة الفيضانات 

أخبار ذات صلة

الحكومة تدعم نضالات أسرانا.. تفاصيل كلمة اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء

الحكومة تدعم نضالات أسرانا.. تفاصيل كلمة اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء

عائلة الأسير خليل عواودة تكشف رسالته من داخل المستشفى

عائلة الأسير خليل عواودة تكشف رسالته من داخل المستشفى

حركة المقاومة الشعبية تبارك عمليتا إطلاق النار البطولية في رام الله ونابلس

حركة المقاومة الشعبية تبارك عمليتا إطلاق النار البطولية في رام الله ونابلس

سرايا القدس - كتيبة جنين تعقّب على اعتقال الاحتلال قيادي بالجهاد في قباطية

سرايا القدس - كتيبة جنين تعقّب على اعتقال الاحتلال قيادي بالجهاد في قباطية

المطران حنا: مسألة حماية التعليم بالقدس في غاية الأهمية

المطران حنا: مسألة حماية التعليم بالقدس في غاية الأهمية

أبو حسنة لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: (أونروا) مستهدفة بأزمات سياسية منسقة لنزع شرعية اللاجئين

أبو حسنة لـ "دنيا الوطن": (أونروا) مستهدفة بأزمات سياسية منسقة لنزع شرعية اللاجئين

حماس: ندعو لإعداد جيل متسلّح بالعلم والقيم على طريق التحرير والعودة

حماس: ندعو لإعداد جيل متسلّح بالعلم والقيم على طريق التحرير والعودة

اشتية: اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2022 هو &#34;يوم استثنائي&#34;

اشتية: اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2022 هو "يوم استثنائي"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حركة المقاومة الشعبية تبارك عمليتا إطلاق النار البطولية في رام الله ونابلس

حركة المقاومة الشعبية تبارك عمليتا إطلاق النار البطولية في رام الله ونابلس

المطران حنا: مسألة حماية التعليم بالقدس في غاية الأهمية

المطران حنا: مسألة حماية التعليم بالقدس في غاية الأهمية

اشتية: اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2022 هو &#34;يوم استثنائي&#34;

اشتية: اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2022 هو "يوم استثنائي"

&#34;المرور&#34; بغزة: أربع إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: أربع إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

تقشعر لها الأبدان.. &#34;الخارجية&#34; تُعلق على صور الأسير عواودة المُضرب عن الطعام

تقشعر لها الأبدان.. "الخارجية" تُعلق على صور الأسير عواودة المُضرب عن الطعام

دائرة القدس بمنظمة التحرير تدعو لتعزيز الوعي الوطني بأهمية التعليم بمدينة القدس

دائرة القدس بمنظمة التحرير تدعو لتعزيز الوعي الوطني بأهمية التعليم بمدينة القدس

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح الإثنين

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح الإثنين

الطقس في فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

الطقس في فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

منوعات

شاهد: بدر خلف يتحدث عن تجربة ولادته في الماء

شاهد: بدر خلف يتحدث عن تجربة ولادته في الماء

شاهد: لقطات حصرية من زفاف ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش

شاهد: لقطات حصرية من زفاف ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش

شاهد: أحمد مجدي يحذر جمهوره من هذا الأمر الخطير

شاهد: أحمد مجدي يحذر جمهوره من هذا الأمر الخطير

شاهد: عمر كمال يحسم جدل ارتباطه بطليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: عمر كمال يحسم جدل ارتباطه بطليقة أحمد الفيشاوي

شاهد: فنان شهير يتهم لبنان بالقتل العمد للفنانين منهم جورج الراسي

شاهد: فنان شهير يتهم لبنان بالقتل العمد للفنانين منهم جورج الراسي

بعد أزمته مع هيرد.. جوني ديب يعلن عن حاجته للعمل ويظهر بهذا الزي الغريب

بعد أزمته مع هيرد.. جوني ديب يعلن عن حاجته للعمل ويظهر بهذا الزي الغريب

شاهد: رضوى الشربيني تنفعل على سيدة تشكو أنها منفصلة عن زوجها

شاهد: رضوى الشربيني تنفعل على سيدة تشكو أنها منفصلة عن زوجها

شيرين عبد الوهاب تقدم بلاغاً للنائب العام ضد حسام حبيب بسبب هذه الأغنية

شيرين عبد الوهاب تقدم بلاغاً للنائب العام ضد حسام حبيب بسبب هذه الأغنية

شاهد: نادين الراسي تهاجم وزير لبناني وتهدده بعد وفاة شقيقها جورج

شاهد: نادين الراسي تهاجم وزير لبناني وتهدده بعد وفاة شقيقها جورج

هل ارتبط أحمد أبو هشيمة بمديرة برامج مايكروسوفت؟

هل ارتبط أحمد أبو هشيمة بمديرة برامج مايكروسوفت؟

عربي

فتح باب الترشح لعضوية مجلس الأمة الكويتي ورئيس أسبق للمجلس من أوائل المتقدمين

فتح باب الترشح لعضوية مجلس الأمة الكويتي ورئيس أسبق للمجلس من أوائل المتقدمين

الجزائر وفرنسا تتفقان على إنشاء &#34;مجلس أعلى للتعاون&#34;

الجزائر وفرنسا تتفقان على إنشاء "مجلس أعلى للتعاون"

ليبيا: المجلس الرئاسي يدعو إلى تجنيب البلاد أتون الحرب

ليبيا: المجلس الرئاسي يدعو إلى تجنيب البلاد أتون الحرب

السعودية تعلن بدء الحجز لأداء مناسك العمرة

السعودية تعلن بدء الحجز لأداء مناسك العمرة