حركة المقاومة الشعبية تبارك عمليتا إطلاق النار البطولية في رام الله ونابلس
باركت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين عمليتا إطلاق النار البطولية في رام الله ونابلس ليلة أمس.
وقالت المقاومة الشعبية في بيان لها: "نرسل تحياتنا لمنفذي العمليات البطولية والتي تأتي في السياق الطبيعي لمواجهة الاحتلال وضمن الردود الطبيعية على مجازره واعتداءاته بحق أبناء شعبنا".
وأضافت: تأتي عمليات إطلاق النار اليومية وفي أغلب المدن في الضفة الغربية لتؤكد من جديد أن شعبنا ماضٍ في طريق التحرير والمقاومة حتى دحر الاحتلال عن كامل ترابنا الوطني.
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