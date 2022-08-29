حركة المقاومة الشعبية تبارك عمليتا إطلاق النار البطولية في رام الله ونابلس





وقالت المقاومة الشعبية في بيان لها: "نرسل تحياتنا لمنفذي العمليات البطولية والتي تأتي في السياق الطبيعي لمواجهة الاحتلال وضمن الردود الطبيعية على مجازره واعتداءاته بحق أبناء شعبنا".





وأضافت: تأتي عمليات إطلاق النار اليومية وفي أغلب المدن في الضفة الغربية لتؤكد من جديد أن شعبنا ماضٍ في طريق التحرير والمقاومة حتى دحر الاحتلال عن كامل ترابنا الوطني.



رام الله - دنيا الوطنباركت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين عمليتا إطلاق النار البطولية في رام الله ونابلس ليلة أمس.