شؤون فلسطينية

سرايا القدس - كتيبة جنين تعقّب على اعتقال الاحتلال قيادي بالجهاد في قباطية

سرايا القدس - كتيبة جنين تعقّب على اعتقال الاحتلال قيادي بالجهاد في قباطية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سرايا القدس - كتيبة جنين، بيانًا صحفيًا، للتعليق على الاشتباكات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في قباطية، صباح اليوم، والتي أدت إلى اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي علاء زكارنة.

وقالت في بيانها، "لقد أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين، صباح اليوم الاثنين 29-8-2022م، وقامت بمحاصرة منزل المجاهد البطل علاء زكارنة، الذي رفض تسليم نفسه واشتبك مع القوات الخاصة حتى نفاذ ذخيرته قبل اعتقاله".

وتابعت:  "في حين تصدى مجاهدو سرايا القدس في بلدة قباطية الباسلة لقوات الاحتلال، ودارت اشتباكات عنيفة في محيط منزل المجاهد علاء زكارنة الذي حاصره الاحتلال بداخله لأكثر من ساعة ونصف".

وأكدت سرايا القدس - كتيبة جنين، خلال بيانها على"جهوزيتنا للتصدي لقوات الاحتلال، وأن هذا العدوان والإجرام الصهيوني لن يثنينا عن القيام بواجبنا في مقاومته في كل زمان ومكان رغم قلة الإمكان".

وختمت بيانها: "نتقدم بالتحية لمجاهدي سرايانا المظفرة في قباطية البطلة، ومقاومي شعبنا الباسل على امتداد الضفة المحتلة، ولشعبنا الأبي الصامد على أرضه".

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