المطران حنا: مسألة حماية التعليم بالقدس في غاية الأهمية



وقال في تصريح وصل "دنيا يجب الاهتمام بأبنائنا لكي يكونوا على مستوى رفيع من الثقافة والمعرفة والفكر السديد والوطنية الحقة".



وتابع المطران حنا: "أبناؤنا هم بُناة المستقبل ولا يجوز ان نتركهم فريسة للأطماع والسياسات الهادفة الى سلخهم عن انتماءهم الوطني وهويتهم الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس".



وقال: إن المناهج التعليمية مهمة ولكن الأهم منها هو المعلم الذي يقدم هذه المناهج للطلاب فالمعلم الناجح هو الذي يربي ابناءه الطلاب تربية ملؤها القيم والإنسانية والمحبة والانفتاح والتسامح وقبول الاخر والصدق والاستقامة والوطنية الحقة.



وتابع المطران حنا: هذا ما نريده لأبنائنا وهذا دور مناط بشكل خاص بأولياء الأمور والأساتذة والمؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها.

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس لدى استقباله صباح هذا اليوم وفداً من أساتذة المدارس الثانوية في القدس، إننا "نود أن نحييكم على جهودكم الجبارة ومواقفكم المبدئية في الحفاظ على الهوية الوطنية ورفض أي املاءات او ضغوطات أو ابتزازات احتلالية هادفة لتحريف هذه المناهج واخراجها من سياقها الوطني الفلسطيني المقدسي.ان مسألة حماية التعليم في القدس هي في غاية الأهمية لان هذه المناهج والاهم منها ما يقوم به الأساتذة واولياء الأمور انما هو الذي يصقل شخصية أبنائنا".