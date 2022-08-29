شؤون فلسطينية

أبو حسنة لـ "دنيا الوطن": (أونروا) مستهدفة بأزمات سياسية منسقة لنزع شرعية اللاجئين

أبو حسنة لـ "دنيا الوطن": (أونروا) مستهدفة بأزمات سياسية منسقة لنزع شرعية اللاجئين
توضيحية
خاص دنيا الوطن - هاني الإمام
كشف المتحدث باسم وكالة (أونروا) بغزة، عدنان أبو حسنة، اليوم الاثنين، أن "الوكالة الأممية مستهدفة من خلال أزمات سياسية منسقة لنزع شرعية قضية اللاجئين".

وقال أبو حسنة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "هناك عجزاً مركباً متواصل بحوالي 100 مليون دولار"، موضحًا أن هذا المبلغ عبارة عن مصاريف تشغيلية لـ (أونروا) ورواتب للموظفين لمدة شهرين.

وأكد أنه في حال عدم الحصول على هذا المبلغ في ظل ازدياد عدد اللاجئين ومتطلباتهم سيهدد الخدمات، مشددًا على أنه يجب إيجاد حل لهذا العجز لكي يتمكنوا من مواجهة التحديات التي تعاني منها (أونروا).

والجدير ذكره، أن وكالة (أونروا) كانت قد صرحت في الآونة الأخيرة بأنها وصلت لأعلى مراحلها في التقشف بسبب العجز المالي التي تعاني منه، في ظل توجه بعض الدول المانحة والممولة نحو الأزمة الروسية الأوكرانية.

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