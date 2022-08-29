حماس: ندعو لإعداد جيل متسلّح بالعلم والقيم على طريق التحرير والعودة





وقالت الحركة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "مع بدء العام الدراسي الجديد نبارك للمؤسسات التعليمية والطلبة والأهالي وندعو إلى إعداد جيل متسلّح بالعلم والقيم على طريق التحرير والعودة".



وأضافت: "بكل آيات التقدير والمحبّة، تتقدّم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى المؤسسات التربوية والتعليمية على امتداد الوطن وفي الشتات، مدرّسين وإداريين وموظفين، وإلى أبنائنا الطلبة والطالبات، وإلى الأهالي الكرام، بخالص التهنئة وجميل التبريكات، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023م، سائلين الله تعالى أن يكون هذا العام الدراسي الجديد محفوفاً بالعطاء والتميّز والإبداع، مكلّلاً بالنّجاح والتوفيق، بما يحقّق الأهداف التربوية والتعليمية لجيلنا الفلسطيني، ويخدم قضيته ومشروعه الوطني".



وتابعت حركة حماس: "نترحّم على أرواح شهداء شعبنا من الطلبة والمدرّسين، ونسأل الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى، ونؤكّد استمرار مسيرة التربية والتعليم في فلسطين والشتات بخطى ثابتة، تعزّز الوعي وتنمّي المعرفة، وتغرس القيم، وتشحذ الهمم، وتقوّي العزائم، رغم عدوان الاحتلال وإرهابه وانتهاكاته ضد الطلبة والكادر التعليمي والمؤسسات التعليمية، التي هي رافعة مهمّة من روافع مشروعنا الوطني".





ودعت الحركة إلى التكاتف والتعاون لإنجاح العام الدراسي، كما "نشدّ على أيادي أبنائنا الطلبة ومؤسساتنا التعليمية إلى مواصلة مسيرتهم، إعلاءً لشأن العلم والمعرفة وترسيخاً لقيم النضال والتحرير والعودة".



رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، بياناً بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد بشكل متزامن في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.