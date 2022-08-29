"الاتصالات" تشرع في تنفيذ برنامج التأهيل الاقتصادي

رام الله - دنيا الوطنشرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية بيتا وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP، في تنفيذ برنامج التأهيل الاقتصادي لأصحاب الشركات الصغيرة والمشاريع الريادية المتضررة في عدوان مايو2021 "_GROWوأكدت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المشروع سيدعم الشركات الريادية في القطاعات الاقتصادية الرئيسة ك"تكنولوجيا المعلومات، والغذاء، والنسيج والملابس، والزراعة، والحرف اليدوية المتأثرة من عدوان 2021"،سيسعى المشروع إلى تعزيز مرونة هذه الشركات، ما يسمح لها باستعادة الوظائف ذات الصلة والحفاظ عليها، والتكيف مع الصدمات الاقتصادية المستقبلية وذلك من خلال توفير الدعم التنموي والتقني والوصول إلى الأسواق.