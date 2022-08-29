شؤون فلسطينية

اشتية: اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2022 هو "يوم استثنائي"

اشتية: اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2022 هو "يوم استثنائي"
رئيس الوزراء محمد اشتية في اليوم من العام الدراسي 2022-2023
رام الله - دنيا الوطن
افتتح رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الإثنين، العام الدراسي الجديد، من مدرسة "بنات أبو قش" الثانوية في مدينة رام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني وعدد من كادر الوزارة، وعدد من الشخصيات الرسمية.

وقال رئيس الوزراء: "اليوم فرح بالنسبة لنا جميعا، الذي يبدأ فيه العام الدراسي، وباسم السيد الرئيس محمود عباس، نتقدم من أبناءنا الطلبة بكل التهاني، والشكر موصول لوزارة التربية والتعليم، ومعلميها وكادرها الإداري، وأولياء الأمور، ورجال الأمن الذين يوفروا هذا المناخ الإيجابي للطلبة سواء كان ذلك في العملية التعليمية أو في الامتحانات وغير ذلك".

وأضاف اشتية: "القدس بالنسبة لنا ليست فقط عاصمتنا، ولكن هي رمز للمقاومة الفلسطينية بشكلها الشعبي والرسمي، وهي تواجه عدوانا إسرائيليا ممنهجا على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومصادرة الأراضي وعلى المنهاج الفلسطيني، الاحتلال يحاول أن يزور هذا المنهاج ويحاربه".

وقال اشتية: "أنشأنا صندوق لدعم المدارس في القدس، وجرى هناك حوارات مكثفة مع أولياء الأمور والمدارس، ونحن نعلم أن حجم التهديدات في القدس كبيرة، وتحاول إسرائيل أن تسحب تراخيص بعض المدارس".

وتابع رئيس الوزراء: "المدارس في فلسطين لا تحتاج ترخيص من الجانب الإسرائيلي، نحن نعمل بسياسة الأمر الواقع، وبعض هذه المدارس أقدم من دولة إسرائيل، ولذلك كل الدعم والتأييد وكل ما نستطيع أن نعزز صمود أهلنا في مدينة القدس سوف نقوم به ماديا ومعنويا، والمنهاج الفلسطيني هو الذي سيسود في المدارس الفلسطينية وإذا أراد الاحتلال أن ينقل مربع الصراع حول المنهاج فنحن جاهزون لذلك".

وأردف اشتية: "أشكر الاتحاد الأوروبي الذي لم يخضع للابتزاز الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال، ونحن نتواصل مع كل العالم من أجل أن يكون هناك حملة كبيرة متواصلة لحماية المدارس في القدس والمنهاج الفلسطيني، ولحماية أبنائنا وتحصينهم وطنيا ودينيا وسلوكيا وأخلاقيا".

وأشار رئيس الوزراء: "جرى عدة اجتماعات مع مدراء المدارس وأولياء الأمور، وكان هناك موقف موحد من مختلف العاملين في العملية التربوية في مدينة القدس، وإذا أرادت اسرائيل اغلاق بعض المدارس في القدس سنواجه ذلك، الطلبة سيكونون على مقاعدهم، ونحن في الحكومة ووزارة التربية والتعليم وبتوجيه من السيد الرئيس محمود عباس على تماس يومي مع كل مكونات هذا العمل، وإن لجأ الاحتلال إلى هذا الإجراء سنواجهه بكل الطرق المتاحة أمامنا سياسيا وقانونيا وشعبيا".

وأوضح اشتية: "مع انطلاق العام الدراسي الجديد التحق مليون و385 ألف طالب وطالبة بمقاعد الدراسة في جميع محافظات الوطن، بما فيها مدارس القدس، ومدارس فلسطين في رومانيا وتركيا وقطر ومختلف مناطق الشتات الفلسطيني، كما افتتحنا اليوم 20 مدرسة جديدة في أنحاء فلسطين، إضافة إلى استكمال عملية توزيع 10 ملايين كتاب مدرسي لجميع المستويات، وتركيب الألواح الشمسية في 120 مدرسة، من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لنكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال".









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