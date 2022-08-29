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فتح باب الترشح لعضوية مجلس الأمة الكويتي ورئيس أسبق للمجلس من أوائل المتقدمين

فتح باب الترشح لعضوية مجلس الأمة الكويتي ورئيس أسبق للمجلس من أوائل المتقدمين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
فتحت إدارة شؤون الانتخابات في الكويت صباح اليوم الاثنين، أبوابها، لاستقبال الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2022.

وبحسب ما نقلت صحيفة (القبس) بأن إدارة شؤون الانتخابات الكويتية "ستواصل استقبال طلبات المرشحين إلى السباق الانتخابي لمدة 10 أيام تنتهي الأربعاء 7 سبتمبر المقبل".

وتأتي هذه الخطوة "عقب صدور مرسوم يوم الأحد بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة، وقد تحدد الخميس 29 سبتمبر المقبل موعداً للاقتراع، لتقول الأمة كلمتها واختيار من يمثلها".

وأشير في هذا السياق إلى أن "مراقبين" يتطلعون "إلى أول انتخابات برلمانية في تاريخ البلاد يتم التصويت فيها بالبطاقة المدنية حسب مكان الإقامة الفعلي والدائم لكل مواطن، فيما تتزايد التوقعات بزخم كبير في عدد المرشحين".

وفي شأن ذي صلة، أفيد بأن الساعات الأولى لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، شهدت "تقدم رئيس مجلس الأمة (الويتي) الأسبق أحمد السعدون".

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