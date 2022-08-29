دولي

بعد عبورهما مضيق تايوان.. واشنطن توجه رسالة لبكين بسفينتين حربيتين

بعد عبورهما مضيق تايوان.. واشنطن توجه رسالة لبكين بسفينتين حربيتين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، عن الرسالة التي وجهتها واشنطن للصين، من خلال مرور سفينتين حربيتين أمريكيتين عبر مضيق تايوان مؤخرا.

وبحسب موقع (روسيا اليوم) فقد قال جون كيربي في تصريحات لشبكة (سي إن إن): "إنها رسالة واضحة جدا ومتسقة للغاية، وهذا يعني أن البحرية الأمريكية..وجيش الولايات المتحدة، سوف يبحر ويحلق ويعمل حيثما يسمح لنا القانون الدولي بذلك".

وأضاف كيربي: "مسار هذين الطرادين، تم التخطيط له منذ فترة طويلة، في الواقع منذ حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع مضت..أنا بنفسي قلت علنا أنه بينما كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في تايوان، فإننا سنجري عبورا عبر مضيق تايوان في الأسبوعين المقبلين".

وأردف: "هذا هو العبور الذي يتوافق تماما مع سياسة الصين الواحدة، ويتوافق تماما مع رغبتنا في التأكد من أنه يمكننا مواصلة العمل نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة المفتوحة".

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