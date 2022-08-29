"ناسا" تطلق أول رحلة للقمر منذ 53 عاماً مساء اليوم

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تطلق وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، مساء اليوم الاثنين، أكبر وأقوى صاروخ تم تصنيعه، لتحقيق رحلة طال انتظارها إلى القمر.وبحسب موقع (سكاي نيوز) سينطلق الصاروخ من مركز كينيدي للفضاء بفلوريدا من ذات المنصة التي استخدمتها آخر مهمة لأبولو قبل 35 عاما.وتعليقا على الحدث، قال بيل نيلسون رئيس وكالة ناسا: "سنطلق المركبة الفضائية الوحيدة في العالم المصممة لنقل البشر إلى الفضاء السحيق فوق أقوى صاروخ".وتعد الرحلة، الاختبار الأولي لبرنامج أرتميس، والذي يمثّل محاولة من ناسا لإعادة البشر إلى القمر، والسفر إلى المريخ.ولن تؤدي الرحلة التي تستغرق 42 يوما إلى دفع الصاروخ والكبسولة الجديدتين إلى الحد الأقصى فحسب، بل ستختبر مدارا جديدا وتذهب إلى أبعد مما كانت عليه المركبة القادرة على نقل طاقم إلى أبعد من القمر.كما ستطلق 10 أقمار صناعية لاستكشاف القمر وتقييم الظروف لمهام الفضاء السحيق المستقبلية.